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Клуб из Восточной конференции гарантировал себе участие в плей-офф НБА — 2025

Клуб из Восточной конференции гарантировал себе участие в плей-офф НБА — 2025
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Сегодня, 5 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 117:105 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Эта победа стала для «Детройта» 43-й в нынешнем сезоне. Более того, благодаря этой победе «Пистонс» гарантировали себе участие в плей-офф НБА от Восточной конференции — впервые с сезона-2018/2019j.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Уолтер - 22, Куикли - 14, Шид - 14, Суидер - 10, Пёлтль - 10, Лоусон - 9, Баттл - 9, Могбо - 6, Роден - 6, Робинсон - 5, Темпл, Буше
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 23, Дюрен - 21, Бисли - 21, Шрёдер - 16, Томпсон - 15, Сассер - 10, Фонтеккио - 5, Холланд - 3, Уотерс III - 3, Рид, Харпер Мл., Дженкинс, Клинтман, Смит
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