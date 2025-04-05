Клуб из Восточной конференции гарантировал себе участие в плей-офф НБА — 2025

Сегодня, 5 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 117:105 в пользу гостевой команды.

Эта победа стала для «Детройта» 43-й в нынешнем сезоне. Более того, благодаря этой победе «Пистонс» гарантировали себе участие в плей-офф НБА от Восточной конференции — впервые с сезона-2018/2019j.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.