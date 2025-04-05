Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения с «Голден Стэйт». У Карри — 36 очков
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В ночь с 4 на 5 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:104.
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Подзиемски - 26, Батлер - 19, Муди - 8, Грин - 8, Луни - 7, Куминга - 6, Хилд - 5, Пост - 3, Пэйтон II, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 23, Браун - 16, Гордон - 15, Пикетт - 8, Уэстбрук - 5, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Стеффен Карри, набравший 36 очков, сделавший два подбора и пять передач.
У гостей наивысшей результативностью отметился сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 12 подборов и девяти передач.
В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Хьюстон», а «Денвер» сыграет в гостях с «Индианой».
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