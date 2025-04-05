Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения с «Голден Стэйт». У Карри — 36 очков

В ночь с 4 на 5 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Стеффен Карри, набравший 36 очков, сделавший два подбора и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 12 подборов и девяти передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Хьюстон», а «Денвер» сыграет в гостях с «Индианой».