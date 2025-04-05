62 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»

В ночь с 4 на 5 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:108.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, шесть передач и шесть подборов. 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 27 очков при восьми ассистах.

Для калифорнийцев эта победа стала третьей в четырёх последних матчах регулярного чемпионата. «Лейкерс» занимают третье место в таблице Запада, но не гарантировали себе финиш в зоне основного плей-офф.