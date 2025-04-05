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Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 5 апреля 2025, счет 124:108, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

62 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»
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В ночь с 4 на 5 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:108.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, шесть передач и шесть подборов. 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 27 очков при восьми ассистах.

Для калифорнийцев эта победа стала третьей в четырёх последних матчах регулярного чемпионата. «Лейкерс» занимают третье место в таблице Запада, но не гарантировали себе финиш в зоне основного плей-офф.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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