В субботу, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает две встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 5 апреля:

13:00 мск — «Астана» — «Парма»;

14:30 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК Астана Астана Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).