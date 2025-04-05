Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 5 апреля

Единая лига: расписание матчей 5 апреля
Комментарии

В субботу, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает две встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 5 апреля:

13:00 мск — «Астана» — «Парма»;
14:30 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).

Сейчас читают:
Пришёл, увидел, победил. Насколько хорошо Швед вписался в «Зенит»?
Пришёл, увидел, победил. Насколько хорошо Швед вписался в «Зенит»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android