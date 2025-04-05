Единая лига: расписание матчей 5 апреля
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В субботу, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает две встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига: расписание матчей 5 апреля:
13:00 мск — «Астана» — «Парма»;
14:30 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).
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