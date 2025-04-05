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Результаты игрового дня НБА 5 апреля

Результаты игрового дня НБА 5 апреля
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В ночь с 4 на 5 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 102:125;
«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 140:112;
«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 105:117;
«Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 123:103;
«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 118:113;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 125:111;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 118:104;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 114:91;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:108.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Диабате - 15, Симпсон - 13, Салон - 13, Карри - 9, Джеффрис - 8, Нуркич - 8, Sims - 7, Окоги - 6, Гибсон - 1, Уильямс
Сакраменто Кингз: Лавин - 25, Сабонис - 24, Дерозан - 22, Монк - 17, Лайлз - 12, Валанчюнас - 6, Мюррэй - 5, Джонс - 3, Макдермотт - 3, Эллис - 3, Краудер - 3, Фульц - 2, Картер
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
140 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 26, Сиакам - 22, Матурин - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 12, Несмит - 12, Нембард - 11, Топпин - 6, Уокер - 5, Шиппард - 3, Брайант - 2, Фёрфи - 2, Брэдли - 2, Деннис, Джонсон
Юта Джаз: Секстон - 27, Джузэнг - 17, Джордж - 15, Кольер - 15, Филиповски - 9, Поттер - 9, Сенсабо - 9, Михайлюк - 6, Спрингер - 5, Кесслер, Чьебв, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Уолтер - 22, Куикли - 14, Шид - 14, Суидер - 10, Пёлтль - 10, Лоусон - 9, Баттл - 9, Могбо - 6, Роден - 6, Робинсон - 5, Темпл, Буше
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 23, Дюрен - 21, Бисли - 21, Шрёдер - 16, Томпсон - 15, Сассер - 10, Фонтеккио - 5, Холланд - 3, Уотерс III - 3, Рид, Харпер Мл., Дженкинс, Стюарт, Клинтман, Смит
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 103
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 23, Порзингис - 15, Уайт - 12, Корнет - 12, Притчард - 10, Хорфорд - 7, Хозер - 5, Холидэй - 4, Шейерман - 2, Кета - 2, Крэйг, Петерсон, Тиллман, Уолш
Финикс Санз: Букер - 37, О'Нил - 12, Игодаро - 12, Джонс - 12, Аллен - 8, Гиллеспи - 8, Данн - 5, Ричардс - 4, Мартин - 4, Бил - 1, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 113
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Уайт - 31, Вучевич - 31, Гидди - 15, Хортон-Такер - 13, Бузелис - 12, Хаертер - 9, Коллинс - 5, Уильямс - 2, Картер, Смит, Филлипс, Янг, Миллер, Терри, Лидделл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 37, Бэнтон - 21, Шарп - 17, Мюррэй - 8, Тибулл - 7, Рупер - 7, Клингэн - 7, Уокер - 7, Минайя - 2, Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Грант, Рит, Камара
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
125 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Шенгюн - 31, Томпсон - 16, Ванвлит - 13, Тэйт - 9, Смит II - 9, Адамс - 8, Исон - 5, Холидей, Ландейл, Уитмор, Брукс, Шеппард, Уильямс, Грин
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 20, Хартенштайн - 16, Уиггинс - 8, Карлсон - 3, Уильямс - 3, Дорт - 2, Карузо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Джо
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 24, Барнс - 23, Касл - 22, Шампани - 15, Пол - 9, Джонсон - 7, Бийомбо - 6, Мамукелашвили - 5, Уэсли - 2, Маклафлин, Брэнэм, Бэсси
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Мобли - 25, Гарлэнд - 19, Хантер - 18, Меррилл - 9, Окоро - 6, Аллен - 4, Страс - 3, Грин - 2, Портер - 2, Томпсон, Бейтс, Тайсон, Томлин, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Подзиемски - 26, Батлер - 19, Муди - 8, Грин - 8, Луни - 7, Куминга - 6, Хилд - 5, Пост - 3, Пэйтон II, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 23, Браун - 16, Гордон - 15, Пикетт - 8, Уэстбрук - 5, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 91
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Пауэлл - 14, Зубац - 14, Харден - 13, Богданович - 12, Юбэнкс - 12, Данн - 9, Джонс - 8, Болдуин Мл. - 6, Кристи - 3, Миллз - 3, Флауэрс, Браун, Батюм
Даллас Маверикс: Маршалл - 22, Динвидди - 18, Харди - 16, Кристи - 11, Джонс - 9, Вашингтон - 9, Гэффорд - 4, Томпсон - 2, Лайвли, Дэвис, Пауэлл, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли
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