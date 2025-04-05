В ночь с 4 на 5 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 102:125;

«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 140:112;

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 105:117;

«Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 123:103;

«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 118:113;

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 125:111;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 118:104;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 114:91;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:108.