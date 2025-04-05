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В ПБК ЦСКА поздравили Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

В ПБК ЦСКА поздравили Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки
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Пресс-служба баскетбольного ЦСКА опубликовала поздравление, направленное в адрес 39-летнего российского хоккеиста и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи с повторением рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

«Поздравляем величайшего хоккеиста и нашего большого друга Александра Овечкина с выходом на первое место по голам в НХЛ за карьеру!

Сегодня — один из самых знаменательных дней в истории мирового спорта. Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» и повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки, забившего 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

Желаем Александру продолжить путь бомбардира и победителя, украсить славную карьеру новыми достижениями и трофеями, радовать свою семью и всех болельщиков красивыми моментами и большими успехами! Будем рады снова видеть на наших домашних матчах!» — написала пресс-служба армейцев в телеграм-канале.

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