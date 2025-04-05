«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть матч Единой лиги

5 апреля в российском баскетбольном первенстве Единая лига ВТБ состоится центральный матч тура, в котором «Локомотив-Кубань» на домашней площадке примет казанский УНИКС. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).