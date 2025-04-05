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«Раньше я его ненавидел». Шакил О'Нил ставит Луку Дончича в один ряд со Стефеном Карри

«Раньше я его ненавидел». Шакил О'Нил ставит Луку Дончича в один ряд со Стефеном Карри
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Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил признал высокий игровой класс защитника «Лейкерс» Луки Дончича.

«Мне нравится Лука, он умеет играть. Если ты смог пройти мой тест на ненависть, то ты реально хорош. То же самое я чувствовал в своё время и к Стефену Карри.

Про Карри я всегда думал: «Ему чертовски везёт». Он продолжает забивать, и я снова думаю: «Ему опять чертовски повезло». Затем это повторялось снова и снова, и я понял, что этот ублюдок просто умеет играть… Я ненавидел Луку, пока не увидел, как он играет. Этот белый парень — чертовски здорово играет», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Напомним, «Лейкерс» в ночь с 4 на 5 апреля обыграли со счётом 124:108 «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли
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