«Раньше я его ненавидел». Шакил О'Нил ставит Луку Дончича в один ряд со Стефеном Карри

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил признал высокий игровой класс защитника «Лейкерс» Луки Дончича.

«Мне нравится Лука, он умеет играть. Если ты смог пройти мой тест на ненависть, то ты реально хорош. То же самое я чувствовал в своё время и к Стефену Карри.

Про Карри я всегда думал: «Ему чертовски везёт». Он продолжает забивать, и я снова думаю: «Ему опять чертовски повезло». Затем это повторялось снова и снова, и я понял, что этот ублюдок просто умеет играть… Я ненавидел Луку, пока не увидел, как он играет. Этот белый парень — чертовски здорово играет», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Напомним, «Лейкерс» в ночь с 4 на 5 апреля обыграли со счётом 124:108 «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.