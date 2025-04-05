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Стефен Карри считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА

Стефен Карри считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что 30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», является лучшим центровым лиги во все времена.

«Никола Йокич — лучший центровой, которого я когда-либо видел. Я настолько стар, что играл ещё против Карима (Карим Абдул-Джаббар. – Прим. «Чемпионата»). И Карим не мог делать все эти вещи, которые делает сейчас Йокич. Он, безусловно, один из самых умных игроков в истории», — приводит слова Карри Reddit.

Напомним, в ночь с 4 на 5 апреля «Денвер» проиграл в выездном матче «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:118.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Подзиемски - 26, Батлер - 19, Муди - 8, Грин - 8, Луни - 7, Куминга - 6, Хилд - 5, Пост - 3, Пэйтон II, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 23, Браун - 16, Гордон - 15, Пикетт - 8, Уэстбрук - 5, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
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