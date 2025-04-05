Стефен Карри считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что 30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», является лучшим центровым лиги во все времена.

«Никола Йокич — лучший центровой, которого я когда-либо видел. Я настолько стар, что играл ещё против Карима (Карим Абдул-Джаббар. – Прим. «Чемпионата»). И Карим не мог делать все эти вещи, которые делает сейчас Йокич. Он, безусловно, один из самых умных игроков в истории», — приводит слова Карри Reddit.

Напомним, в ночь с 4 на 5 апреля «Денвер» проиграл в выездном матче «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:118.