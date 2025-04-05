Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«УНИКС — сбалансированная и сыгранная команда с отличным и опытным тренером. На протяжении нескольких сезонов состав у казанцев практически не меняется. В матчах с такими соперниками надо максимально собранно выполнять план на игру и стараться не допускать длительных спадов в течение игры.

В субботнем матче буду ждать от своих игроков решительности и самоотдачи — особенно от тех, кто в течение регулярного сезона получал не так много времени на площадке. И, конечно, рассчитываю на поддержку домашних трибун», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится 5 апреля в Краснодаре. Начало матча в 14:30 по московскому времени.