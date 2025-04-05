Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УНИКС — сбалансированная и сыгранная команда с отличным и опытным тренером. На протяжении нескольких сезонов состав у казанцев практически не меняется. В матчах с такими соперниками надо максимально собранно выполнять план на игру и стараться не допускать длительных спадов в течение игры.

В субботнем матче буду ждать от своих игроков решительности и самоотдачи — особенно от тех, кто в течение регулярного сезона получал не так много времени на площадке. И, конечно, рассчитываю на поддержку домашних трибун», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится 5 апреля в Краснодаре. Начало матча в 14:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках. Баскетбол бывает жестоким
Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках. Баскетбол бывает жестоким
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android