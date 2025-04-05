Лука Дончич превзошёл Леброна и Майкла Джордана по показателям в первые семь лет карьеры

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», превзошёл 40-летнего четырёхкратного чемпиона лиги и своего партнёра по команде Леброна Джеймса и легендарного шестикратного обладателя титула Майкла Джордана по результативным играм со статистикой 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в первые семь лет карьеры.

В победном матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:108) Дончич, проводящий седьмой сезон в лиге, набрал 35 очков, шесть подборов и шесть передач, что стало 98-й игрой Луки в НБА с показателями 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. У Леброна в первые семь лет карьеры таких матчей — 86, а у Джордана — 92.