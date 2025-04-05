Лука Дончич превзошёл Леброна и Майкла Джордана по показателям в первые семь лет карьеры
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26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», превзошёл 40-летнего четырёхкратного чемпиона лиги и своего партнёра по команде Леброна Джеймса и легендарного шестикратного обладателя титула Майкла Джордана по результативным играм со статистикой 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в первые семь лет карьеры.
В победном матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:108) Дончич, проводящий седьмой сезон в лиге, набрал 35 очков, шесть подборов и шесть передач, что стало 98-й игрой Луки в НБА с показателями 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. У Леброна в первые семь лет карьеры таких матчей — 86, а у Джордана — 92.
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли
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