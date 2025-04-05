«Парма» с разгромным счётом победила «Астану» в выездном матче Единой лиги

Сегодня, 5 апреля, на площадке велотрека «Сарыарка» в Астане состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным БК «Астана» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 87:56 (20:21, 26:11, 22:10, 19:14) в пользу гостей.

Самыми результативным игроком в составе «Пармы» стал американский баскетболист Стэнли Уиттакер и Гарретт Нэвелс. В их активе по 15 набранных очков.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский атакующий защитник Ти Джей Старкс. Ему удалось за 26 минут и 31 секунду набрать 10 очков, а также сделать пять подборов и два перехвата.