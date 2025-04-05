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Астана — Парма, результат матча 5 апреля 2025, счет 87:56, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Парма» с разгромным счётом победила «Астану» в выездном матче Единой лиги
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Сегодня, 5 апреля, на площадке велотрека «Сарыарка» в Астане состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным БК «Астана» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 87:56 (20:21, 26:11, 22:10, 19:14) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 87
Парма
Пермь
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Старкс, Щербак, Десятников, Симонов, Походяев, Сарсенгалиев, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров

Самыми результативным игроком в составе «Пармы» стал американский баскетболист Стэнли Уиттакер и Гарретт Нэвелс. В их активе по 15 набранных очков.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский атакующий защитник Ти Джей Старкс. Ему удалось за 26 минут и 31 секунду набрать 10 очков, а также сделать пять подборов и два перехвата.

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