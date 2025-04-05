Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Барселоны» покинул клуб без разрешения руководства ради коммерческого мероприятия

Игрок «Барселоны» покинул клуб без разрешения руководства ради коммерческого мероприятия
Комментарии

18-летний итальянский баскетболист Дам Сарр, выступающий за команду «Барселона» в Евролиге и лиге АСВ на позиции атакующего защитника, покинул расположение клуба ради участия в коммерческом мероприятии без разрешения руководства, сообщил испанский журналист Марк Дель Рио.

«Дам Сарр покинул расположение «Барселоны». Игрок сообщил после вчерашней тренировки, что уезжает в Соединённые Штаты, чтобы принять участие в мероприятии Nike Hoop Summit 2025 без согласия клуба.

Он пропустит ближайшие игры с «Реалом», встречу с «Виртусом» в Евролиге и матч испанского первенства с «Гранадой», — написал Дель Рио в социальной сети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Сербы показали любовь к России — литовцы в ответ устроили истерику с трибун
Фото
Сербы показали любовь к России — литовцы в ответ устроили истерику с трибун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android