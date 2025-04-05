Игрок «Барселоны» покинул клуб без разрешения руководства ради коммерческого мероприятия

18-летний итальянский баскетболист Дам Сарр, выступающий за команду «Барселона» в Евролиге и лиге АСВ на позиции атакующего защитника, покинул расположение клуба ради участия в коммерческом мероприятии без разрешения руководства, сообщил испанский журналист Марк Дель Рио.

«Дам Сарр покинул расположение «Барселоны». Игрок сообщил после вчерашней тренировки, что уезжает в Соединённые Штаты, чтобы принять участие в мероприятии Nike Hoop Summit 2025 без согласия клуба.

Он пропустит ближайшие игры с «Реалом», встречу с «Виртусом» в Евролиге и матч испанского первенства с «Гранадой», — написал Дель Рио в социальной сети Х (ранее Twitter).