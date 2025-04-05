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Американский портал объяснил, почему россиянин Егор Дёмин идеально подходит «Майами»

Американский портал объяснил, почему россиянин Егор Дёмин идеально подходит «Майами»
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Североамериканский сайт All U Can Heat от FanSided, посвящённый клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», высказался о вероятном приходе в команду российского баскетболиста Егора Дёмина, который сезон-2024/2025 провёл в NCAA в составе университета Бригама Янга (BYU).

Егор Дёмин из BYU — разыгрывающий ростом 6’9″, уже проводящий параллели с Джошем Гидди. Его габариты позволяют ему отдавать передачи из любой точки площадки. Это выдающийся плеймейкер, который стабильно находит открытых партнёров. Дёмин сохраняет хладнокровие в пик-н-роллах и отлично чувствует момент, когда подключается помощь защиты. Он обладает высоким баскетбольным IQ, избегая насильственных решений как в бросках, так и в пасах.

В защите Дёмин подвижен, обладает отличным чутьём и быстрыми руками, что позволяет ему перехватывать передачи (2,1 перехвата за игру). Его боковая подвижность достаточна, чтобы не становиться мишенью в защите. Есть потенциал стать хорошим хелп-сайд защитником. Следующим шагом для него станет набор мышечной массы, чтобы увереннее противостоять разыгрывающим соперника.

Без мяча Дёмин отлично врезается под кольцо и перестраивается, находя открытые зоны. Полукорпусной атаке «Майами» есть куда расти, и мы уже видим, как бэкдор-врывания Пелле Ларссона помогают в этом аспекте. Дёмин сможет добавить ещё больше подобных действий.

Его трёхочковый бросок пока в развитии, но прогресс есть. Механика прыжкового броска хорошая, но для стабильности нужно больше повторений. Чем стабильнее будет его бросок, тем больше возможностей откроется в его игре. Пока он не великолепный снайпер, но мы верим в его механику и в тренерский штаб «Хит», который поможет улучшить его попадание (27,1% с попаданий трёхочковых с ловли).

Есть пространство для роста. Хотелось бы, чтобы Дёмин чаще атаковал кольцо, искал снайперов или варианты для навеса. «Майами» нужен защитник, который сможет доставлять мяч своим большим и создавать для них моменты подбора. В его игре есть что-то от Николы Йовича, а наличие нескольких креативных игроков в атаке — всегда плюс.

Это как в те времена, когда в составе «Хит» были Макс Страс и Данкан Робинсон. Некоторые болельщики хотели обменять одного из них, потому что оба — отличные снайперы. Так же и с плеймейкерами: иметь нескольких в ротации — это хорошо. Кроме того, в этом сезоне Тайлер Хирроу слишком часто оставался с мячом в руках. Наличие ещё одного высокого боол-хэндлера рядом с ним было бы идеальным решением», — сказано в статье.

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