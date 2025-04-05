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БК «Зенит» поздравил Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

БК «Зенит» поздравил Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки
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Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Александр Овечкин с игроком БК «Зенит»

Александр Овечкин с игроком БК «Зенит»

Фото: Из социальных сетей БК «Зенит»

«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет российского хоккеиста Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 894!

Каждая следующая шайба Ови будет рекордной.

Александр Великий был вместе с игроками «Зенита» в той самой чемпионской раздевалке после победы в седьмом матче финальной серии с ЦСКА.

Сине-бело-голубые желают Great8 побед, новых вершин и успеха в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли!» — написала пресс-служба «Зенита» на своём официальном сайте.

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