БК «Зенит» поздравил Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
Александр Овечкин с игроком БК «Зенит»
Фото: Из социальных сетей БК «Зенит»
«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет российского хоккеиста Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 894!
Каждая следующая шайба Ови будет рекордной.
Александр Великий был вместе с игроками «Зенита» в той самой чемпионской раздевалке после победы в седьмом матче финальной серии с ЦСКА.
Сине-бело-голубые желают Great8 побед, новых вершин и успеха в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли!» — написала пресс-служба «Зенита» на своём официальном сайте.