Леброн Джеймс помог юному фанату достать застрявший мяч перед матчем с «Нью-Орлеаном»

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», на разминке перед матчем с «Нью-Орлеан Пеликанс», который завершился победой «озёрников» со счётом 124:108, помог юному фанату достать застрявший мяч между щитом и душкой корзины.

Фанат исполнял штрафные броски, и после очередной попытки его мяч застрял, что увидел четырёхкратный чемпион, сидящий на скамейке «Лейкерс». Леброн вскочил со своего места и в прыжке выбил мяч, отправившийся точно в руки ребёнку.

По итогам матча у Леброна 27 очков, восемь передач, два перехвата при одной потере и ни одного подбора.