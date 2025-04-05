Леброн Джеймс помог юному фанату достать застрявший мяч перед матчем с «Нью-Орлеаном»
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», на разминке перед матчем с «Нью-Орлеан Пеликанс», который завершился победой «озёрников» со счётом 124:108, помог юному фанату достать застрявший мяч между щитом и душкой корзины.
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли
Фанат исполнял штрафные броски, и после очередной попытки его мяч застрял, что увидел четырёхкратный чемпион, сидящий на скамейке «Лейкерс». Леброн вскочил со своего места и в прыжке выбил мяч, отправившийся точно в руки ребёнку.
По итогам матча у Леброна 27 очков, восемь передач, два перехвата при одной потере и ни одного подбора.
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