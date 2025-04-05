Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс помог юному фанату достать застрявший мяч перед матчем с «Нью-Орлеаном»

Леброн Джеймс помог юному фанату достать застрявший мяч перед матчем с «Нью-Орлеаном»
Комментарии

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», на разминке перед матчем с «Нью-Орлеан Пеликанс», который завершился победой «озёрников» со счётом 124:108, помог юному фанату достать застрявший мяч между щитом и душкой корзины.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 30, Джеймс - 27, Кнехт - 12, Хэйс - 6, Винсент - 5, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 2, Гудвин - 2, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 27, Маткович - 15, Мисси - 13, Олиник - 12, Кэйн - 11, Ривз - 10, Брукс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Пэйтон - 2, Браун - 1, Киньонес, Келли

Фанат исполнял штрафные броски, и после очередной попытки его мяч застрял, что увидел четырёхкратный чемпион, сидящий на скамейке «Лейкерс». Леброн вскочил со своего места и в прыжке выбил мяч, отправившийся точно в руки ребёнку.

По итогам матча у Леброна 27 очков, восемь передач, два перехвата при одной потере и ни одного подбора.

Сейчас читают:
Лука Дончич превзошёл Леброна и Майкла Джордана по показателям в первые семь лет карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android