Сегодня, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты 5 апреля:

«Астана» — «Парма» — 56:87;

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 94:82.

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).