Единая лига: результаты 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига. Результаты 5 апреля:
«Астана» — «Парма» — 56:87;
«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 94:82.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 87
Парма
Пермь
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Старкс, Щербак, Десятников, Симонов, Походяев, Сарсенгалиев, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
94 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Мартюк, Уэйли, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Бако, Стуленков, Лопатин
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).
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