«Хорошо! Молодец!» Звёзды женской НБА на русском обратились к Александру Овечкину

Экс-баскетболистка, четырёхкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Бёрд и шестикратная олимпийская чемпионка Дайана Таурази высказали тёплые слова в адрес капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи с повторением рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

«Как всем известно, мы играли в России, но многие из этих историй связаны с нашими спартаковскими годами. Да. Но до того, как мы заиграли за «Спартак», мы были частью коллектива под названием «Динамо Москва».

Когда я пришла туда, то президентом клуба была женщина. У неё было двое сыновей. Говорили, что один из её сыновей неплохо играет в хоккей. Короче говоря, перенесёмся на следующий год. Её сына задрафтовали в НХЛ. Нашего президента звали Татьяна Овечкина, а её сына Александр, мы называли его просто Сашей. Такая форма имени популярна в России.

И вот сегодня Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. Молодец!» — сказала Бёрд в эфире канала ESPN.

«Хорошо!» — добавила Таурази.