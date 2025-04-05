«Локомотив-Кубань» прервал семиматчевую серию УНИКСа, обыграв его в Единой лиге

В субботу, 5 апреля, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» прошёл центральный матч тура Единой лиги ВТБ в рамках сезона-2024/2025, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Краснодарские баскетболисты прервали семиматчевую победную серию казанцев, обыграв их со счётом 94:82 (21:23; 22:21; 28:17; 23:21). «Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд.

Лучших игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал российский игрок Андрей Мартюк, набравший по ходу матча 23 очка, сделавший девять подборов и отдавший три передачи при одной потере.

У УНИКСа отличился американский центрфорвард Джален Рейнольдс — на его счету 23 очка, восемь подборов, одна передача, один блок-шот и один перехват при одной потере.