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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:30 Мск
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Локомотив-Кубань — УНИКС, результат матча 5 апреля 2025, счет 94:82, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» прервал семиматчевую серию УНИКСа, обыграв его в Единой лиге
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В субботу, 5 апреля, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» прошёл центральный матч тура Единой лиги ВТБ в рамках сезона-2024/2025, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Краснодарские баскетболисты прервали семиматчевую победную серию казанцев, обыграв их со счётом 94:82 (21:23; 22:21; 28:17; 23:21). «Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
94 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Мартюк, Уэйли, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Бако, Стуленков, Лопатин

Лучших игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал российский игрок Андрей Мартюк, набравший по ходу матча 23 очка, сделавший девять подборов и отдавший три передачи при одной потере.

У УНИКСа отличился американский центрфорвард Джален Рейнольдс — на его счету 23 очка, восемь подборов, одна передача, один блок-шот и один перехват при одной потере.

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