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Баскетболисты ЦСКА поздравили Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

Баскетболисты ЦСКА поздравили Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки
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Американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл и сербский атакующий защитник Алекса Аврамович, выступающие в Единой лиге за московский ЦСКА, поздравили 39-летнего российского хоккеиста и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи с повторением им рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

Тримбл. Ови, хочу поздравить тебя с рекордом. Как уроженец Вашингтона я часто ходил на твои игры. Я твой фанат и надеюсь, что нам удастся сделать совместное фото, когда ты приедешь на нашу игру.

Аврамович. Поздравляю Александра Овечкина. Это большое достижение — сравняться с Гретцки. Мы болели и ждём следующий рекорд. Поздравляем!

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