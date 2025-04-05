Баскетболисты ЦСКА поздравили Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

Американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл и сербский атакующий защитник Алекса Аврамович, выступающие в Единой лиге за московский ЦСКА, поздравили 39-летнего российского хоккеиста и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи с повторением им рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

Тримбл. Ови, хочу поздравить тебя с рекордом. Как уроженец Вашингтона я часто ходил на твои игры. Я твой фанат и надеюсь, что нам удастся сделать совместное фото, когда ты приедешь на нашу игру.

Аврамович. Поздравляю Александра Овечкина. Это большое достижение — сравняться с Гретцки. Мы болели и ждём следующий рекорд. Поздравляем!