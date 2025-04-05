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«Больше страсти». Карри объяснил, как «Голден Стэйт» сохраняет мотивацию в конце сезона

«Больше страсти». Карри объяснил, как «Голден Стэйт» сохраняет мотивацию в конце сезона
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (118:104) высказался о концовке сезона.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Подзиемски - 26, Батлер - 19, Муди - 8, Грин - 8, Луни - 7, Куминга - 6, Хилд - 5, Пост - 3, Пэйтон II, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 23, Браун - 16, Гордон - 15, Пикетт - 8, Уэстбрук - 5, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар

«Поддерживать одинаково высокий уровень на протяжении всех 82 игр сезона — задача невероятно сложная. Но по мере приближения к финишу появляется особая острота момента. Ты чувствуешь своё место в турнирной таблице, понимаешь, что каждая встреча теперь имеет значение. Вопрос «Как нам выиграть именно эту игру?» становится стратегической задачей, требующей ещё более вдумчивого подхода.

Да, мы обсуждаем тактику в каждом перерыве, но сейчас, когда на кону так много, в наших обсуждениях появляется больше страсти, больше огня. И мы заряжаемся этой энергией. Именно поэтому вот уже много лет нам сопутствует успех. Когда ставки растут, а свет софитов становится ярче, мы умеем подниматься на новый уровень», — сказал Карри в послематчевом интервью.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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