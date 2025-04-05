«Больше страсти». Карри объяснил, как «Голден Стэйт» сохраняет мотивацию в конце сезона

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (118:104) высказался о концовке сезона.

«Поддерживать одинаково высокий уровень на протяжении всех 82 игр сезона — задача невероятно сложная. Но по мере приближения к финишу появляется особая острота момента. Ты чувствуешь своё место в турнирной таблице, понимаешь, что каждая встреча теперь имеет значение. Вопрос «Как нам выиграть именно эту игру?» становится стратегической задачей, требующей ещё более вдумчивого подхода.

Да, мы обсуждаем тактику в каждом перерыве, но сейчас, когда на кону так много, в наших обсуждениях появляется больше страсти, больше огня. И мы заряжаемся этой энергией. Именно поэтому вот уже много лет нам сопутствует успех. Когда ставки растут, а свет софитов становится ярче, мы умеем подниматься на новый уровень», — сказал Карри в послематчевом интервью.