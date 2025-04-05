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Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (94:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
94 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Мартюк, Уэйли, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Бако, Стуленков, Лопатин

«Во второй половине матча мы играли как настоящая команда, которая сражается за каждый мяч, борется везде. Мы сыграли так, как нам нужно будет сыграть в плей-офф. Это очень важно, мы увидели, что мы можем. Конечно, не без ошибок, но гораздо лучше, чем в первой половине матча, где мы просто не играли так, как планировали, особенно на своём щите, проиграли все подборы в нападении. Но в принципе, единственное, что мы не сделали сегодня, — это не боролись так, как нужно на подборе, УНИКС имел большое преимущество.

УНИКС играл хорошо, мы просто защищались так, как нужно, — очень плотно, активно, мы не дали им двигать мяч, заставили их играть один на один, нервничать. Я думаю, в таких матчах определяет гораздо больше то, как команда защищается, чем то, как играет в нападении.

Ключевой момент в матче — наш отрыв, хорошая защита. Мартюк выдал очень приличный отрезок, Емченко. Я рад за ребят. Также Кливленд очень плотно везде защищался. Мы сегодня остановили Найта, их заднюю линию — это главное, что мы сделали, это ключ к победе», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.

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