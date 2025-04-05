Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (94:82).

«Во второй половине матча мы играли как настоящая команда, которая сражается за каждый мяч, борется везде. Мы сыграли так, как нам нужно будет сыграть в плей-офф. Это очень важно, мы увидели, что мы можем. Конечно, не без ошибок, но гораздо лучше, чем в первой половине матча, где мы просто не играли так, как планировали, особенно на своём щите, проиграли все подборы в нападении. Но в принципе, единственное, что мы не сделали сегодня, — это не боролись так, как нужно на подборе, УНИКС имел большое преимущество.

УНИКС играл хорошо, мы просто защищались так, как нужно, — очень плотно, активно, мы не дали им двигать мяч, заставили их играть один на один, нервничать. Я думаю, в таких матчах определяет гораздо больше то, как команда защищается, чем то, как играет в нападении.

Ключевой момент в матче — наш отрыв, хорошая защита. Мартюк выдал очень приличный отрезок, Емченко. Я рад за ребят. Также Кливленд очень плотно везде защищался. Мы сегодня остановили Найта, их заднюю линию — это главное, что мы сделали, это ключ к победе», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.