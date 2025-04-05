Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:94).

«Во-первых, поздравляю «Локо», они играли лучше, особенно во второй половине, и заслужили эту победу. Достаточно странно видеть ситуацию, когда твоя команда забирает 21 подбор в нападении, больше, чем соперник, но всё равно не имеет шанса на победу. Это произошло, потому что мы действительно плохо сыграли и в защите, и в нападении. Мы забили много очков, но показали плохой баскетбол.

Ключевым отрезком стало начало третьей четверти, когда «Локо» создал большое преимущество. После этого мы старались догнать и сократили отставание до четырёх очков, но нам не хватило концентрации и качества, чтобы сделать игру более сложной для хозяев», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.