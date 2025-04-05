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Кьюбан назвал одну из причин обмена Дончича в «Лейкерс»

Кьюбан назвал одну из причин обмена Дончича в «Лейкерс»
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Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан считает, что руководство техасского клуба не проявило достаточного внимания к личности 26-летнего разыгрывающего защитника Луки Дончича, прежде чем принять решение о его обмене в калифорнийский «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лука родом с Балкан, он словенец. Нужно понимать, что из себя представляют люди и каково их происхождение. Я не думаю, что нам удалось понять его за то время, которое Дончич выступал в нашей команде. Как мне кажется, это действительно привело к решению об обмене его в «Лейкерс», — приводит слова Кьюбана портал Sportskeeda.

Ранее Кьюбан заявил, что «Даллас» за 23 года под его управлением лишь дважды не был убыточным.

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