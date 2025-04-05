Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа необычная статистика Йокича в НБА

Названа необычная статистика Йокича в НБА
Комментарии

30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич чаще всех остальных игроков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 года наносил ногой удары по мячу во время матчей. На это обратил внимание портал ESPN.

С начала 2020 года и до сегодняшнего дня Никола 127 раз нарушил правила, связанные с ударом по мячу, во время матчей североамериканской лиги. Отметим также, что Йокич за один сезон-2022/2023 совершил 56 ударов по мячу — больше, чем любая другая команда НБА в целом. Интересно и то, что 67 раз сербский атлет ударил по мячу правой ногой и 60 раз — левой.

Ранее Стив Керр заявил, что считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА.

Сейчас читают:
Стив Керр считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android