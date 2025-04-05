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Аренас назвал способ избежать наказания Моранту за провокационный жест со стрельбой

Аренас назвал способ избежать наказания Моранту за провокационный жест со стрельбой
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказал слова поддержки в адрес звёздного разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб «Мемфис Гриззлиз».

«Если они задают тебе этот глупый вопрос, то что там было. Это был водяной пистолет Super Soaker 3000. Это была простая жестикуляция. То же самое можно сказать про жест к горлу, то, какое дерьмо показывает Исайя Стюарт. Я скажу тебе честно. Я бы больше испугался, если бы Стюарт делал это здесь, чем то, что Джа сделал с пистолетом», — приводит слова Аренаса BasketNews.

Напомним, в прошлой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант показал руками стреляющие пистолеты в адрес скамейки «Голден Стэйт Уорриорз», за что получил предупреждение от лиги.

После 77 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Мемфис» занимает шестое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 32 поражениях.

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