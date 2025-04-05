Клуб НБА за год превратился из худшей команды в участника плей-офф

Клубу «Детройт Пистонс» за один год удалось отойти от звания худшей команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и гарантировать себе место в плей-офф североамериканской организации.

В сезоне-2023/2024 коллектив из Детройта одержал лишь 14 побед, а в текущем сезоне — 43.

Напомним, последний матч «Пистонс» провели 5 апреля с «Торонто Рэпторс» на стадионе «Скотиабанк-Арена». Самым результативным игроком в составе команды из Детройта стал американский атакующий защитник Тим Хардуэй-младший. Ему за 38 минут и 59 секунд удалось набрать 23 очка, сделать три подбора и совершить один перехват при одной потере.