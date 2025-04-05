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Стал известен полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в 2025 году

Авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях сообщил полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в текущем году.

Спортсмены, которые войдут в Зал славы баскетбола в 2025 году

1. Кармело Энтони.

2. Дуайт Ховард.

3. Сью Бёрд (четырёхкратная чемпионка WNBA, мира и Олимпийских игр).

4. Майя Мурр (четырёхкратная чемпионка WNBA).

5. Сильвия Фоулс (чемпионка WNBA и четырёхкратная олимпийская чемпионка).

6. Дэн Кроуфорд (баскетбольный судья).

7. Билли Донован (тренер «Оклахомы-Сити Тандер» и «Чикаго Буллз»).

8. Микки Арисон (владелец «Майами Хит»).

9. Мужская олимпийская сборная США 2008 года.

Ранее Стивен Эй Смит раскрыл негативное мнение члена Зала славы о Стефене Карри.