Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в 2025 году

Стал известен полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях сообщил полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в текущем году.

Спортсмены, которые войдут в Зал славы баскетбола в 2025 году

1. Кармело Энтони.
2. Дуайт Ховард.
3. Сью Бёрд (четырёхкратная чемпионка WNBA, мира и Олимпийских игр).
4. Майя Мурр (четырёхкратная чемпионка WNBA).
5. Сильвия Фоулс (чемпионка WNBA и четырёхкратная олимпийская чемпионка).
6. Дэн Кроуфорд (баскетбольный судья).
7. Билли Донован (тренер «Оклахомы-Сити Тандер» и «Чикаго Буллз»).
8. Микки Арисон (владелец «Майами Хит»).
9. Мужская олимпийская сборная США 2008 года.

Ранее Стивен Эй Смит раскрыл негативное мнение члена Зала славы о Стефене Карри.

Материалы по теме
Стивен Эй Смит раскрыл нелицеприятное мнение члена Зала славы о Стефене Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android