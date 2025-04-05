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В Сети появилось фото, где Никола Йокич выглядит миниатюрным рядом с братом

В Сети появилось фото, где Никола Йокич выглядит миниатюрным рядом с братом
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В интернете появилось фото, где 30-летний сербский центровой колорадского «Денвер Наггетс» Никола Йокич в ресторане выглядит миниатюрным рядом с одним из своих старших братьев — Страхиней.

Фото: Аккаунт d77 в X (ранее Twitter)

Страхиня является бывшим профессиональным баскетболистом. Его рост составляет 210 см, а вес — 128 кг. Он часто посещает матчи своего брата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Йокич в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 66 матчах. В среднем за игру в НБА Никола набирает 29,8 очка, делает 12,8 подбора, отдаёт 10,2 передачи, а также совершает 1,8 перехвата.

Ранее была названа необычная статистика Йокича в НБА.

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