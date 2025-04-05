Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Пармой»

Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Пармой»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (56:87).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 87
Парма
Пермь
Астана: Старкс - 10, Мурзагалиев - 9, Майдекин - 9, Щербак - 7, Мотовилов - 5, Оразбеков - 5, Походяев - 4, Айткали - 3, Десятников - 2, Симонов - 2, Сарсенгалиев, Абашидзе
Парма: Уиттакер - 15, Нэвелс - 15, Хэмм - 14, Руженцев - 13, Тучков - 11, Свинин - 7, Захаров - 5, Чебуркин - 3, Шашков - 2, Фирсов - 2, Ильницкий, Якушин

«Игра для «Астаны» была неудачной. Поздравляю «Парму» с победой, они сегодня были лучше нас. Начало неплохое, потому что создавали преимущество, делились мячом, находили и забивали свободные броски. Затем сбились на индивидуальную игру, не создавали, не забивали мячи. Свободные попытки, которые у нас были, мы не забили, что привело к большой фрустрации в защите. Просто перестали обороняться», — приводит слова Плотникова официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android