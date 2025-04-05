Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Пармой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (56:87).

«Игра для «Астаны» была неудачной. Поздравляю «Парму» с победой, они сегодня были лучше нас. Начало неплохое, потому что создавали преимущество, делились мячом, находили и забивали свободные броски. Затем сбились на индивидуальную игру, не создавали, не забивали мячи. Свободные попытки, которые у нас были, мы не забили, что привело к большой фрустрации в защите. Просто перестали обороняться», — приводит слова Плотникова официальный сайт Единой лиги.