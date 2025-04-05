Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Пармой»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (56:87).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 87
Парма
Пермь
Астана: Старкс - 10, Мурзагалиев - 9, Майдекин - 9, Щербак - 7, Мотовилов - 5, Оразбеков - 5, Походяев - 4, Айткали - 3, Десятников - 2, Симонов - 2, Сарсенгалиев, Абашидзе
Парма: Уиттакер - 15, Нэвелс - 15, Хэмм - 14, Руженцев - 13, Тучков - 11, Свинин - 7, Захаров - 5, Чебуркин - 3, Шашков - 2, Фирсов - 2, Ильницкий, Якушин
«Игра для «Астаны» была неудачной. Поздравляю «Парму» с победой, они сегодня были лучше нас. Начало неплохое, потому что создавали преимущество, делились мячом, находили и забивали свободные броски. Затем сбились на индивидуальную игру, не создавали, не забивали мячи. Свободные попытки, которые у нас были, мы не забили, что привело к большой фрустрации в защите. Просто перестали обороняться», — приводит слова Плотникова официальный сайт Единой лиги.
Комментарии
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