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«Ты чёртов бездельник». Леброн Джеймс жёстко ответил новичку во время матча НБА

«Ты чёртов бездельник». Леброн Джеймс жёстко ответил новичку во время матча НБА
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Во время матча между калифорнийскими клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 4 апреля в Лос-Анджелесе, между Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем, с одной стороны, и Куинтентом Постом и Дрэймондом Грином, с другой стороны, состоялась перепалка. Расшифровку слов приводит портал Fadeaway World. Матч завершился со счётом 123:116 в пользу «Голден Стэйт».

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Дончич. [Куинтен] Я в курсе, что твоя задница не разговаривает, ты слабак (улыбается).
Пост. О чём ты говоришь?
Дончич. Ты придурок (улыбается).

Затем Куинтен обратился к Леброну, чтобы тот объяснил ему причину слов Луки.

Джеймс. А?! Ты говоришь обо мне? Ты чёртов бездельник.

В этот момент между Леброном и Постом встал Дрэймонд Грин, который хотел прекратить перепалку, обратившись к Королю.

Грин. Не разговаривай с ним, не разговаривай с ним.
Джеймс. Мне это нравится (ухмыляется).

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