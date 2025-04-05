«Ты чёртов бездельник». Леброн Джеймс жёстко ответил новичку во время матча НБА

Во время матча между калифорнийскими клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 4 апреля в Лос-Анджелесе, между Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем, с одной стороны, и Куинтентом Постом и Дрэймондом Грином, с другой стороны, состоялась перепалка. Расшифровку слов приводит портал Fadeaway World. Матч завершился со счётом 123:116 в пользу «Голден Стэйт».

Дончич. [Куинтен] Я в курсе, что твоя задница не разговаривает, ты слабак (улыбается).

Пост. О чём ты говоришь?

Дончич. Ты придурок (улыбается).

Затем Куинтен обратился к Леброну, чтобы тот объяснил ему причину слов Луки.

Джеймс. А?! Ты говоришь обо мне? Ты чёртов бездельник.

В этот момент между Леброном и Постом встал Дрэймонд Грин, который хотел прекратить перепалку, обратившись к Королю.

Грин. Не разговаривай с ним, не разговаривай с ним.

Джеймс. Мне это нравится (ухмыляется).