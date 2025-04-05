«Думаю, рекорд сделали». Пашутин — о подборах «Пармы» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (87:56).

«Хочу поздравить своих ребят, сегодня играли достойно, с энергией, с самоотдачей, самоотверженно. Все, кто выходили на паркет, отдавали себя на максимум. Не очень удачно начали первую четверть, получили четыре трёхочковых подряд — 14:2. «Астана» сделала нам сюрприз, но во второй четверти пропустили 11 очков, в третьей 10 и в четвёртой 14.

Я думаю, одна из лучших защит наших в этом сезоне – то, к чему мы стремимся, чтобы нейтрализовать лидера и успевать возвращаться к своим игрокам. И сегодня, думаю, рекорд сделали, 52 подбора для нашей команды. Это очень большой показатель», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги.