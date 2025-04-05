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«Думаю, рекорд сделали». Пашутин — о подборах «Пармы» в матче с «Астаной»

«Думаю, рекорд сделали». Пашутин — о подборах «Пармы» в матче с «Астаной»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (87:56).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 87
Парма
Пермь
Астана: Старкс - 10, Мурзагалиев - 9, Майдекин - 9, Щербак - 7, Мотовилов - 5, Оразбеков - 5, Походяев - 4, Айткали - 3, Десятников - 2, Симонов - 2, Сарсенгалиев, Абашидзе
Парма: Уиттакер - 15, Нэвелс - 15, Хэмм - 14, Руженцев - 13, Тучков - 11, Свинин - 7, Захаров - 5, Чебуркин - 3, Шашков - 2, Фирсов - 2, Ильницкий, Якушин

«Хочу поздравить своих ребят, сегодня играли достойно, с энергией, с самоотдачей, самоотверженно. Все, кто выходили на паркет, отдавали себя на максимум. Не очень удачно начали первую четверть, получили четыре трёхочковых подряд — 14:2. «Астана» сделала нам сюрприз, но во второй четверти пропустили 11 очков, в третьей 10 и в четвёртой 14.

Я думаю, одна из лучших защит наших в этом сезоне – то, к чему мы стремимся, чтобы нейтрализовать лидера и успевать возвращаться к своим игрокам. И сегодня, думаю, рекорд сделали, 52 подбора для нашей команды. Это очень большой показатель», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги.

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