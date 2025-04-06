Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед назвал своих кумиров в баскетболе

Алексей Швед назвал своих кумиров в баскетболе
Комментарии

36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед ответил, кто были его кумирами в баскетболе.

— Кто был Ваш кумир в баскетболе?
— Это были Аллен Айверсон и Майкл Джордан, — сказал Швед во время общения с фанатами в телеграм-канале.

Швед в текущем сезоне Единой лиги принял участие в 14 матчах. В среднем за игру Алексей набирает 10,0 очка, делает 2,1 подбора, отдаёт 5,4 передачи, а также совершает 0,7 перехвата.

Россиянин также является участником Матча новичков НБА (2013), четырёхкратным участником Матча всех звёзд ЕЛ (2017, 2020, 2021, 2022), двукратным MVP регулярного сезона ЕЛ (2017, 2019) и прочее.

Материалы по теме
Пришёл, увидел, победил. Насколько хорошо Швед вписался в «Зенит»?
Пришёл, увидел, победил. Насколько хорошо Швед вписался в «Зенит»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android