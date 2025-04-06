Алексей Швед назвал своих кумиров в баскетболе

36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед ответил, кто были его кумирами в баскетболе.

— Кто был Ваш кумир в баскетболе?

— Это были Аллен Айверсон и Майкл Джордан, — сказал Швед во время общения с фанатами в телеграм-канале.

Швед в текущем сезоне Единой лиги принял участие в 14 матчах. В среднем за игру Алексей набирает 10,0 очка, делает 2,1 подбора, отдаёт 5,4 передачи, а также совершает 0,7 перехвата.

Россиянин также является участником Матча новичков НБА (2013), четырёхкратным участником Матча всех звёзд ЕЛ (2017, 2020, 2021, 2022), двукратным MVP регулярного сезона ЕЛ (2017, 2019) и прочее.