37 очков Эдвардса и дабл-дабл Гобера помогли «Миннесоте» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:109.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 37 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 23 очков и 19 подборов Лучшую результативность у «Филадельфии» показал Квентин Гримс, который набрал 28 очков.

Таким образом, «Миннесота» одержала пятую победу подряд, а «Филадельфия» потерпела 11-е поражение кряду

В следующий раз «Миннесота» встретится с «Милуоки Бакс», а «Филадельфия» сыграет с «Майами Хит».