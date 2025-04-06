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37 очков Эдвардса и дабл-дабл Гобера помогли «Миннесоте» обыграть «Филадельфию»

37 очков Эдвардса и дабл-дабл Гобера помогли «Миннесоте» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:109.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Ябуселе - 19, Уокер - 18, Батлер - 16, Худ-Скифино - 7, Каслтон - 6, Bagley - 6, Эдвардс - 5, Бона - 4, Каунсил
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Гобер - 23, Рэндл - 15, Дивинченцо - 13, Рид - 9, Конли - 8, Александер-Уолкер - 7, Макдэниелс - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза, Хиланд

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 37 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 23 очков и 19 подборов Лучшую результативность у «Филадельфии» показал Квентин Гримс, который набрал 28 очков.

Таким образом, «Миннесота» одержала пятую победу подряд, а «Филадельфия» потерпела 11-е поражение кряду
В следующий раз «Миннесота» встретится с «Милуоки Бакс», а «Филадельфия» сыграет с «Майами Хит».

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