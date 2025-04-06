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Энтони Эдвардс — самый молодой игрок НБА, реализовавший 300+ трёхочковых за сезон

Энтони Эдвардс — самый молодой игрок НБА, реализовавший 300+ трёхочковых за сезон
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Сегодня, 6 апреля, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 21 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 7 из 8 штрафные), два подбора и столько же передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальных сетях, Эдвардс стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось реализовать за сезон минимум 300 трёхочковых бросков. Сейчас Энтони 23 года.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Ябуселе - 19, Уокер - 18, Батлер - 16, Худ-Скифино - 7, Каслтон - 6, Bagley - 6, Эдвардс - 5, Бона - 4, Каунсил
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Гобер - 23, Рэндл - 15, Дивинченцо - 13, Рид - 9, Конли - 8, Александер-Уолкер - 7, Макдэниелс - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза, Хиланд
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Новости. Баскетбол
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