Энтони Эдвардс забил решающий трёхочковый в матче с «Филадельфией»

Сегодня, 6 апреля, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс, в свою очередь, отметился ключевым трёхочковым попаданием за семь секунд до конца матча при счёте 111:109 в пользу его команды. Именно это попадание стало определяющим.

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Эдвардс провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 21 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 7 из 8 штрафные), два подбора и столько же передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-4».