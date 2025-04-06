Ещё одна команда из Восточной конференции обеспечила себе место в плей-офф НБА — 2025
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«Милуоки Бакс» — очередной клуб НБА, который гарантировал себе участие в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.
Таким образом, стали известны все команды Восточной конференции, которые получили прямую путёвку: «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Индана Пэйсерс», «Милуоки» и «Детройт Пистонс».
Отметим, что «Милуоки» обеспечил себе участие в постсезоне благодаря тому, что «Атланта Хоукс» проиграла «Нью-Йорку» в матче регулярного сезона, который состоялся в ночь на воскресенье, 6 апреля.
Дани Ольмо отметился фантастическим ударом в зале «Милуоки Бакс»:
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