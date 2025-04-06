Пистиолис: ЦСКА нужно начать серию хороших матчей, которая бы продлилась и в плей-офф

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 6 апреля, в 13:00 мск.

«Это один из самых серьёзных матчей, которые нам осталось провести на финише сезона. В Красноярске всегда непросто играть, к тому же наш предыдущий поединок с «Енисеем» получился сложным.

Нам нужно уже сейчас начать серию хороших матчей, которая бы продлилась и в плей-офф, если мы хотим считаться претендентами на титул», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.