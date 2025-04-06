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Пистиолис: ЦСКА нужно начать серию хороших матчей, которая бы продлилась и в плей-офф

Пистиолис: ЦСКА нужно начать серию хороших матчей, которая бы продлилась и в плей-офф
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 6 апреля, в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это один из самых серьёзных матчей, которые нам осталось провести на финише сезона. В Красноярске всегда непросто играть, к тому же наш предыдущий поединок с «Енисеем» получился сложным.

Нам нужно уже сейчас начать серию хороших матчей, которая бы продлилась и в плей-офф, если мы хотим считаться претендентами на титул», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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