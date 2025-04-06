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В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин на Востоке

Стали известны все участники плей-офф и плей-ин в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025.

Таким образом, прямую путёвку получили такие команды: «Кливленд Кавальерс» (1), «Бостон Селтикс» (2), «Нью-Йорк Никс» (3), «Индиана Пэйсерс» (4), «Милуоки Бакс» (5) и «Детройт Пистонс» (6).

В зону плей-ин вошли «Орландо Мэджик», «Атланта Хоукс», «Чикаго Буллз» и «Майами Хит». Отметим, что команды, отобравшиеся в плей-ин, в оставшихся матчах регулярки уже точно не смогут обойти кого-то из зоны плей-офф, при этом точно не окажутся вне топ-10 конференции.

Команды Востока, которые потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф НБА: «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».

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