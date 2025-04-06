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Результаты дня НБА 6 апреля: участники плей-офф и плей-ин на Востоке, достижение Эдвардса

В ночь с 5 на 6 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 6 апреля:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 135:104;

«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 115:121 ОТ;

«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:109;

«Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:114;

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:121.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось реализовать за сезон минимум 300 трёхочковых бросков. Сейчас Энтони 23 года.

Таким образом, прямую путёвку получили такие команды: «Кливленд Кавальерс» (1), «Бостон Селтикс» (2), «Нью-Йорк Никс» (3), «Индиана Пэйсерс» (4), «Милуоки Бакс» (5) и «Детройт Пистонс» (6). В зону плей-ин вошли «Орландо Мэджик», «Атланта Хоукс», «Чикаго Буллз» и «Майами Хит».

У кого больше всех очков в НБА: