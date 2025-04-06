Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 6 апреля: определились участники плей-офф и плей-ин на Востоке, уникальное достижение Энтони Эдвардса

Результаты дня НБА 6 апреля: участники плей-офф и плей-ин на Востоке, достижение Эдвардса
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 6 апреля:

  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 135:104;
  • «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 115:121 ОТ;
  • «Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:109;
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:114;
  • «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:121.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось реализовать за сезон минимум 300 трёхочковых бросков. Сейчас Энтони 23 года.

Таким образом, прямую путёвку получили такие команды: «Кливленд Кавальерс» (1), «Бостон Селтикс» (2), «Нью-Йорк Никс» (3), «Индиана Пэйсерс» (4), «Милуоки Бакс» (5) и «Детройт Пистонс» (6). В зону плей-ин вошли «Орландо Мэджик», «Атланта Хоукс», «Чикаго Буллз» и «Майами Хит».

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 29, Зубац - 25, Пауэлл - 9, Богданович - 7, Джонс - 7, Батюм - 6, Миллз - 5, Миллер - 4, Юбэнкс - 4, Данн - 3, Браун - 3, Кристи - 2, Симмонс - 2, Болдуин Мл.
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Джонс - 18, Томпсон - 14, Вашингтон - 12, Маршалл - 9, Динвидди - 8, Кристи - 7, Мартин - 7, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Гэффорд
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 121
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Адебайо - 31, Бёркс - 24, Митчелл - 20, Робинсон - 16, Андерсон - 12, Уэр - 7, Ларссон - 3, Хайсмит - 2, Розир, Стивенс, Кристофер, Жакез-мл., Хироу, Джонсон, Уиггинс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Портер - 24, Лопес - 17, Грин - 10, Принс - 9, Кузма - 9, Коннотон - 9, Роллинз - 5, Трент-мл. - 2, Ливингстон, Умуде, Смит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Томпсон - 18, Стюарт - 16, Бисли - 11, Шрёдер - 10, Хардуэй-младший - 9, Сассер - 7, Холланд - 3, Рид - 2, Фонтеккио - 2, Харпер Мл., Дженкинс, Клинтман, Смит, Уотерс III
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 38, Джексон - 27, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 9, Уэллс - 7, Иди - 6, Кеннард - 4, Спенсер - 3, Стивенс, Морант, Кавамура, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Ябуселе - 19, Уокер - 18, Батлер - 16, Худ-Скифино - 7, Каслтон - 6, Bagley - 6, Эдвардс - 5, Бона - 4, Драммонд, Убре, Каунсил
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Гобер - 23, Рэндл - 15, Дивинченцо - 13, Рид - 9, Конли - 8, Александер-Уолкер - 7, Макдэниелс - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Хиланд, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
105 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 16, Леверт - 14, Мэнн - 14, Ньянг - 13, Дэниэлс - 12, Рисашер - 12, Крейчи - 8, Оконгву - 6, Гуйе - 6, Уоллес - 2, Барлоу - 2, Мэтьюз, Плауден
Нью-Йорк Никс: Таунс - 30, Ануноби - 24, Бриджес - 20, Харт - 16, Шамет - 12, Райт - 10, Ачиува - 6, Пэйн - 3, Дадье, Маккаллар, Брансон, Колек, Боучэмп, Такер, Уотсон
Сейчас читают:
В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин на Востоке

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android