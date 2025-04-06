Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает четыре встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 6 апреля:

13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;

15:00 мск — «Автодор» — МБА-МАИ;

18:30 мск — «Самара» — «Пари Нижний Новгород»;

19:30 мск — «Зенит» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).