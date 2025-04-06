В воскресенье, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает четыре встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига: расписание матчей 6 апреля:
13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;
15:00 мск — «Автодор» — МБА-МАИ;
18:30 мск — «Самара» — «Пари Нижний Новгород»;
19:30 мск — «Зенит» — «Уралмаш».
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).
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