Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 6 апреля

Единая лига: расписание матчей 6 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает четыре встречи, с расписанием которых и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 6 апреля:

13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;
15:00 мск — «Автодор» — МБА-МАИ;
18:30 мск — «Самара» — «Пари Нижний Новгород»;
19:30 мск — «Зенит» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).

Материалы по теме
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android