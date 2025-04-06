Хорватский центровой вошёл в историю НБА благодаря уникальному достижению
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28-летний хорватский центровой калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось во время матча набрать 25 очков и сделать 10 подборов, не совершив при этом ни одной потери или промаха.
Данное достижение покорилось хорватскому атлету во время матча с техасским коллективом «Даллас Маверикс», который состоялся сегодня, 6 апреля. Встреча завершилась со счётом 135:104 в пользу калифорнийского клуба.
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 29, Зубац - 25, Пауэлл - 9, Богданович - 7, Джонс - 7, Батюм - 6, Миллз - 5, Миллер - 4, Юбэнкс - 4, Данн - 3, Браун - 3, Кристи - 2, Симмонс - 2, Болдуин Мл.
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Джонс - 18, Томпсон - 14, Вашингтон - 12, Маршалл - 9, Динвидди - 8, Кристи - 7, Мартин - 7, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Гэффорд
Отметим, что самым результативным игроком встречи в составе «Клипперс» стал разыгрывающий защитник Джеймс Харден. Ему удалось набрать 29 очков, сделать семь подборов, отдать 14 передач и совершить один перехват.
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