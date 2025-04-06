Хорватский центровой вошёл в историю НБА благодаря уникальному достижению

28-летний хорватский центровой калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось во время матча набрать 25 очков и сделать 10 подборов, не совершив при этом ни одной потери или промаха.

Данное достижение покорилось хорватскому атлету во время матча с техасским коллективом «Даллас Маверикс», который состоялся сегодня, 6 апреля. Встреча завершилась со счётом 135:104 в пользу калифорнийского клуба.

Отметим, что самым результативным игроком встречи в составе «Клипперс» стал разыгрывающий защитник Джеймс Харден. Ему удалось набрать 29 очков, сделать семь подборов, отдать 14 передач и совершить один перехват.