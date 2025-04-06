Энтони Дэвис лаконично ответил на вопрос о предстоящем матче «Далласа» с «Лейкерс»
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Бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис высказался по поводу матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится в ночь на четверг, 10 апреля, в 2:30 мск.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нет каких-либо эмоций», — приводит слова Дэвиса североамериканская журналистка Fox Sports Мелисса Ролин в социальной сети.
Отметим, что Дэвис в начале февраля стал фигурантом громкого обмена, по итогам которого «Даллас» обменял звёздного разыгрывающего Луку Дончича в «Лейкерс», а Энтони, в свою очередь, пополнил ряды техасского клуба.
Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА:
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