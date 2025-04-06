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Пол Пирс назвал суперзвезду НБА, к которой проявляют больше всего неуважения

Пол Пирс назвал суперзвезду НБА, к которой проявляют больше всего неуважения
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс считает, что к 27-летнему лидеру «Бостон Селтикс», который выступает на позиции лёгкого форварда, Джейсону Тейтуму публика проявляет больше всего неуважения.

«Джейсон Тейтум, пожалуй, самая неуважаемая суперзвезда в НБА. Посмотрите, что они сделали с ним на Олимпиаде», — приводит слова Пирса аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

В текущем сезоне североамериканской организации Тейтум принял участие в 70 матчах. В среднем за встречу Джейсон набирает 26,9 очка, делает 8,7 подбора, отдаёт 6,0 передачи, а также совершает 1,1 перехвата.

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