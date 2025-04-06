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Гомельский предположил, какие команды выйдут в «Финал четырёх» Евролиги в этом сезоне

Гомельский предположил, какие команды выйдут в «Финал четырёх» Евролиги в этом сезоне
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, какие команды Евролиги имеют самые высокие шансы выйти в «Финал четырёх».

«Фаворитов четверо: «Олимпиакос», «Фенербахче», «Панатинаикос» и «Монако». Вот они и пройдут в «Финал четырёх». Самая стабильная команда — «Олимпиакос». А мои симпатии на стороне «Монако», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, на данный момент возглавляет турнирную таблицу в Евролиге греческий клуб «Олимпиакос». Команда из Пирея одержала 23 победы и потерпела 10 поражений в текущем сезоне.

Ранее Гомельский предположил, какие команды выйдут в финал НБА в сезоне-2024/2025.

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