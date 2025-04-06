Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения, которое покорялось лишь Чемберлену

30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на позиции форварда, повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена.

Греческий форвард в последних двух играх суммарно записал на свой счёт 71 очко, 32 подбора и 30 результативных передач и стал первым игроком после Чемберлена в 1968 году, который достиг за две игры показателей в 70+ очков, 30+ подборов и 30+ ассистов.

В предпоследней игре Яннис Адетокунбо также собрал исторический трипл-дабл для североамериканской лиги в матче с «Филадельфией».