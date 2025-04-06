Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения, которое покорялось лишь Чемберлену

Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения, которое покорялось лишь Чемберлену
Комментарии

30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на позиции форварда, повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена.

Греческий форвард в последних двух играх суммарно записал на свой счёт 71 очко, 32 подбора и 30 результативных передач и стал первым игроком после Чемберлена в 1968 году, который достиг за две игры показателей в 70+ очков, 30+ подборов и 30+ ассистов.

В предпоследней игре Яннис Адетокунбо также собрал исторический трипл-дабл для североамериканской лиги в матче с «Филадельфией».

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл в матче с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android