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«Ненавижу». Бизнесмен из США оскорбительно высказался о тренере НБА, перенёсшем инсульт

«Ненавижу». Бизнесмен из США оскорбительно высказался о тренере НБА, перенёсшем инсульт
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Американский предприниматель и основатель Barstool Sports Дэйв Портной резко высказался в адрес 76-летнего главного тренера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Я ненавижу Поповича. Грег абсолютно напыщенный мудак. Он же просто тренирует команду, а ведёт себя так, будто является богом. А ещё постоянно учит всех жизни», — приводит слова Портного портал Air Alamo.

Напомним, Попович в ноябре 2024 года перенёс инсульт и до сих пор не полностью физически восстановился после него.

Грегу 76 лет. Он член Зала славы баскетбола. Попович является пятикратным чемпионом североамериканской организации в качестве тренера (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), а также трижды был признан тренером года в НБА.

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