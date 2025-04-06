«Ненавижу». Бизнесмен из США оскорбительно высказался о тренере НБА, перенёсшем инсульт

Американский предприниматель и основатель Barstool Sports Дэйв Портной резко высказался в адрес 76-летнего главного тренера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Я ненавижу Поповича. Грег абсолютно напыщенный мудак. Он же просто тренирует команду, а ведёт себя так, будто является богом. А ещё постоянно учит всех жизни», — приводит слова Портного портал Air Alamo.

Напомним, Попович в ноябре 2024 года перенёс инсульт и до сих пор не полностью физически восстановился после него.

Грегу 76 лет. Он член Зала славы баскетбола. Попович является пятикратным чемпионом североамериканской организации в качестве тренера (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), а также трижды был признан тренером года в НБА.