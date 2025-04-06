Обнародована статистика, показывающая эволюцию трёхочковых бросков в НБА

Популярное издание Courtside Buzz опубликовало статистику, которая продемонстрировала эволюцию трёхочковых бросков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после сезона-2015/2016, в котором главной командой, пользующейся дальними попытками, была «Голден Стэйт Уорриорз».

Согласно данным, которые были собраны изданием, в сезоне-2024/2025 североамериканской лиги каждая из 30 команд совершает больше трёхочковых бросков, чем «Уорриорз» в 2015 году — 31,6 попытки дальних попаданий.

Ранее форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения, которое покорялось лишь легендарному баскетболисту XX века Уилту Чемберлену.