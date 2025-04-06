Тимофей Мозгов: белая зависть и радость. Саня Овечкин — красавец и легендарная личность

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов поделился мыслями о том, что 39-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественник Александр Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

«Конечно, белая зависть и радость за наших ребят. Овечкин – это уже легендарная личность. Редко в спорте бывают легендарные личности в то время, когда они ещё играют: чаще бывает так, что, когда они заканчивают выступать, их какими‑то сказками и легендами обвешивают, и они становятся легендарными.

Но Саша стал легендарным хоккеистом уже во время своей карьеры. Что будет дальше, можно только фантазировать. Он большой молодец! Я очень рад. Карьера классная, длинная и стабильная. Действительно легенда. Саня – красавец! Саня – молодец! На самом деле одно из главных достижений Саши в том, что он не стесняется пить пиво. Саня, вперёд!» — приводит слова Мозгова портал «Матч ТВ».