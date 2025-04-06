Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов: белая зависть и радость. Саня Овечкин — красавец и легендарная личность

Тимофей Мозгов: белая зависть и радость. Саня Овечкин — красавец и легендарная личность
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов поделился мыслями о том, что 39-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественник Александр Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

«Конечно, белая зависть и радость за наших ребят. Овечкин – это уже легендарная личность. Редко в спорте бывают легендарные личности в то время, когда они ещё играют: чаще бывает так, что, когда они заканчивают выступать, их какими‑то сказками и легендами обвешивают, и они становятся легендарными.

Но Саша стал легендарным хоккеистом уже во время своей карьеры. Что будет дальше, можно только фантазировать. Он большой молодец! Я очень рад. Карьера классная, длинная и стабильная. Действительно легенда. Саня – красавец! Саня – молодец! На самом деле одно из главных достижений Саши в том, что он не стесняется пить пиво. Саня, вперёд!» — приводит слова Мозгова портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
Овечкин против Гретцки! Как оба повторили великие рекорды НХЛ и какой гол лучше?
Видео
Овечкин против Гретцки! Как оба повторили великие рекорды НХЛ и какой гол лучше?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android