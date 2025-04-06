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Звезда «Миннесоты» Эдвардс за год стал отцом четырёх детей от разных женщин — FW

Звезда «Миннесоты» Эдвардс за год стал отцом четырёх детей от разных женщин — FW
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23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс из клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» с сентября 2023 по октябрь 2024 года стал отцом четырёх детей, каждый из которых родился от разных женщин, сообщило издание Fadeaway World.

В статье сообщается, что первый ребёнок Эдвардса, дочь по имени Арис Ариэль Карлайл, родилась в сентябре 2023 года от Даджи Карлайл. Позже судебные документы показали, что Эдвардс подал заявление на узаконивание и опеку, признав Арису своей дочерью, но оспаривая порядок распределения опеки и содержания. В сентябре 2024 года Эдвардс отметил, что выплачивал $ 5 тыс. ежемесячно в качестве временной поддержки для ребёнка, но позже Даджи просила увеличить ещё на $ 3222 в месяц. В конечном итоге стороны пришли к соглашению.

Всего через месяц после рождения Арисы другая женщина по имени Элли Ди заявила, что Эдвардс является отцом её сына Амира, родившегося в октябре 2023 года. Она опубликовала якобы скриншоты переписки с Эдвардсом и прикрепила тест ДНК, который якобы подтверждает его отцовство. Эдвардс никогда публично не признавал и не отрицал наличие этого ребенка, и ситуация остаётся в основном закрытой, если не считать сообщений Элли в социальных сетях.

В марте 2024 года у Эдвардса и его давней подруги Шеннон Джексон родилась дочь по имени Эйслинн. Шеннон объявила о своей беременности в конце 2023 года, и рождение их ребёнка стало одним из немногих событий, о которых Эдвардс рассказала публично.

Совсем недавно Эдвардс снова попал в заголовки газет, когда стало известно, что он подал иск об установлении отцовства против женщины по имени Айша Ховард, которая родила дочь по имени Обри в октябре 2024 года.

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